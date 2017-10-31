ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح وحبوب مخدرة في خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

ألقت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط، القبض على عدد من الأشخاص؛ بحوزتهم مسدس وأعيرة نارية، والكثير من الحبوب المخدرة من حبوب الكبتاجون.

وأوضحت مصادر، أنه بإشراف ومتابعة من قبل قائد دوريات خميس مشيط، ألقت دوريات المهام بخميس مشيط القبض على شخصَين؛ بحوزتهما مسدس غير مرخص، وأربعة أعيرة نارية، وكذلك 40 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط شخص آخر بحوزته 25 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، وتم تسليم الأشخاص والمقبوضات لمكافحة المخدرات لإكمال اللازم.