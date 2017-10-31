فيديو| الشريان: ما يحدث مع معلمات محو الأمية جريمة

نايف السالم(صدى):

أكد الإعلامي داود الشريان أن ما يحدث مع معلمات محو الأمية جريمة أطرافها وزارات التعليم والمالية والخدمة المدنية، منتقدا عدم تثبيتهن حتى الآن رغم وجود تعميم بذلك منذ عهد الملك عبدالله.

وأوضح الشريان خلال حلقة أمس الإثنين، من برنامج ” الثامنة “، أن التعميم الصادر عام 1426 هـ نص على تثبيت معلمات محو الأمية المتعاقدات ولم ينفذ حتى الآن وبالتالي عدم تمكنهن من الحصول على حقوقهن كموظفات.

وطالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالظهور معه في البرنامج للرد على المواطنين واستفساراتهم، مشيراً إلى أنه يعلم أن ما حدث للمعلمات ليس للوزير علاقة به، ولكن عليه أن يخرج بنفسه ليوضح الحقائق ولا يكتفي فقط بحديث المتحدث الرسمي للوزارة.

داود الشريان: أعتقد أن ما حدث هو جريمة وأطرافها وزارة التعليم والمالية والخدمة المدنية #معلمات_محو_الاميه pic.twitter.com/CaL2fmimOK — الثامنة MBC (@MBC8PM) October 30, 2017