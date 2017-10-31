يماني: المملكة ستقر قوانين تخص برنامجها النووي قريبا

حمود العنزي(صدى):

أوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم يماني، أن المملكة تنوي استخراج اليورانيوم محليا في إطار برنامجها للطاقة النووية، وللاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي.

وأكد يماني، أمام مؤتمر تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أبوظبي، أن استخراج المملكة لليورانيوم محلياً يبدو منطقياً اقتصادياً، فيما لم يكشف عن توجه المملكة لتخصيب ومعالجة اليورانيوم أم لا.

وأضاف أن المملكة تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية، مشيرا إلى أن المملكة ستقر قريباً قوانين تخص برنامجها النووي، وستكون انتهت من وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية بحلول الربع الثالث من 2018.