كلوب يعلق على إهدار محمد صلاح لركلة جزاء بـ ” قرار مزعج “

لندن(صدى):

علق المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب، على إهدار النجم المصري محمد صلاح، لضربة الجزاء الأخيرة أمام فريق هيدرسفيلد تاون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: ” اعتقدت أنه من المنطقي أن يسدد صلاح ركلات الجزاء بعد ما فعله مع منتخب بلاده .. لكن من الواضح أن الضغط في ليفربول أكبر مما كان عليه في مصر حين سدد ركلة التأهل لكأس العالم! “.

وأوضح كلوب، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان صلاح هو الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء: ” لست متأكدا من ذلك الآن اعتقد أن دانيل ستوريدج سيكون خيارا آمنا ضمن مجموعة اللاعبين الحاليين “.

وفاز ليفربول على فريق هيدرسفيلد، وسجل الريدز هدفين مبكرين مع انطلاق الشوط الثاني عن طريق ستوريدج وروبرتو فيرمينو، قبل أن يصنع صلاح الهدف الثالث لجيني فينالدوم.

يذكر أن صلاح أهدر ركلة جزاء لليفربول أمام هيدرسفيلد بعد تصدي رائع من الحارس يوناس لوسل قبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق.