القحطاني: توطين الوظائف التقنية في الجهات الحكومية والخاصة قريبا

عادل الحربي(صدى):

طالب المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، بالاعتماد على الشباب السعودي في إدارة تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، مشيرا إلى الشباب السعودي أكثر مهنية واحترافية وتعليما.

وقال القحطاني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ” من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات في جهة حكومية أو حتى خاصة.. شبابنا أكثر مهنية واحترافية وتعليما.. هذا الأمر يجب أن يتغير وقريبًا “.

وأضاف: ” كل الحجج التي سمعتها بتبرير وجود الأجانب بإدارات تقنية المعلومات أقل مايقال عنها أنها غير مقنعة. توجيهات القيادة الكريمة واضحة في هذا الصدد ” .

وتابع القحطاني: ” وسوف يكون لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات وقفة جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية ١٠٠٪ بإذن الله بالقريب العاجل ” .