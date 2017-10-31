نصائح النقل لقائدي المركبات لتفادي الآثار السلبية للموجة الغبارية

طلال الغامدي(صدى):

نصحت وزارة النقل، قائدي المركبات لتفادي الآثار السلبية للموجة الغبارية على صحتهم وأدائهم في القيادة، وذلك بالتزامن مع الموجة التي تضرب المملكة، لاسيما بمناطق الحدود الشمالية، وحائل، والجوف.

وطالبت الوزارة قائدي المركبات بتشغيل أنوار السيارة الأمامية والخلفية خلال السير في الأجواء الغبارية، مع تشغيل الانتظار لتنبيه السيارات الأخرى.

وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع ” تويتر” : ” لا تنسَ تشغيل مكيف السيارة أثناء قيادتك في الأجواء الغبارية، حتى يساعد في تنقية الجوّ ويضمن لك قيادة سليمة ” .