الأحوال المدنية تكشف حقيقة أنباء خلو الهوية الوطنية المطورة من الصورة

نايف السالم(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكل الهوية الوطنية والتي قيل عنها أنها ستخلو من الصورة الشخصية.

ونفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، تلك المزاعم، قائلا: ” هذا أمر غير دقيق “، مضيفا أن الأحوال المدنية تقوم بتطوير بطاقة الهوية الوطنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال إضافة مجموعة من الخصائص والتحديات الإلكترونية، وسيتم الإعلان عن الشكل الجديد حال الانتهاء منه.