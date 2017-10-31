الجيش المصري يعلن إحباط محاولة اختراق الحدود مع ليبيا

القاهرة(صدى):

أعلن الجيش المصري إحباط محاولة لاختراق الحدود مع ليبيا، ما أسفر عن مقتل مسلحين وتدمير 6 سيارات محملة بالذخائر والأسلحة.

وقال الجيش المصري في بيان: ” أحبطت القوات الجوية محاولة لتسلل 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية “.

وأكد أن العملية تأتي استمرارا لجهود القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية وردع أي محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود.

وأسفرت العملية استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء علي العناصر الاجرامية بداخلها.

وأكد الجيش أن قوات حرس الحدود “مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية مشطت المنطقة الحدودية في محيط العملية ” .