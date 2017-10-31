مواطن يقتل شقيقه بطلق ناري ويعترف بجريمته أمام الجهات الأمنية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكدت مصادر، وقوع جريمة قتل بشعة في قرية الحلية بمركز عين قحطان التابع لمحافظة تثليث في منطقة عسير، حيث قتل مواطن، شقيقه يوم الأحد الماضي.

وأوضحت المصادر، أن المواطن قتل شقيقه بطلق ناري، ثم بادر بتسليم نفسه للشرطة، وصادق على أقواله شرعاً، فيما ينتظر أن تصدر الجهات الأمنية بعسير بياناً توضح فيه ملابسات الجريمة.