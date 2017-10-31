الكشف عن تميمة اتحاد كرة القدم السعودي

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، عن التميمة الخاصة بالاتحاد السعودي التي ستمثل هوية الاتحاد والمنتخب الوطني الأول إلى جانب المنتخبات الوطنية الأخرى، والتي تمثلت في صورة صقر على هيئة لاعب كرة قدم سعودي.

وتم اختيار الصقر باعتبار أن لقب ” الصقور الخضر ” هو من الألقاب التي ارتبطت بالمنتخب السعودي طوال تاريخه، وبما يرمز له من أصالة تعبر عن جانب من البيئة والثقافة السعودية اللتين ارتبطتا بالصقر ارتباطًا وثيقًا، باعتباره رمزًا للقوة والجسارة والعزيمة والثقة.

وتظهر التميمة التي أخرجها المصمم العالمي الإسباني سيرجيو أودينيز رمزية الصقر، وما يتحلى به لاعب المنتخب السعودي من صفات كقواسم مشتركة بينهما، وذلك من خلال رأس الصقر بما حمل من نظرات ثاقبة تدل على الجسارة والتطلع لبلوغ الهدف، والمنقار الحاد في إشارة إلى القوة، فيما يظهر جسم الصقر ببنيته الرياضية المتناسقة للدلالة على العزيمة والإصرار، بينما يرمز الجناحان إلى التحليق نحو المجد، أما ارتدائه لزي المنتخب السعودي الموشى بالرقم “واحد” فيعبر عن تطلع المنتخب الدائم إلى الصدارة، فيما وجود كرة القدم تحت قدميه فيرمز إلى الاستعداد التام والجهوزية الدائمة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي بأن التميمة ستمثل هوية للاتحاد ومنتخباته في كافة المحافل المحلية والدولية، مبيناً أنه جاري العمل على تدشينها والعمل بها على نطاق واسع، لاستخدامها في أعمال الاتحاد التجارية، ومنتجاته وبرامجه وأنشطته واستضافاته، والترويج لها عبر مطبوعاته وخلفياته وموقعه الإلكتروني وصفحاته وتطبيقاته الخاصة.