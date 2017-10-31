بالفيديو.. السركال مرحبا بمبادرة آل الشيخ: كلنا جنود للمملكة

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوسف يعقوب السركال: ” أشكر معالي الأستاذ تركي آل الشيخ على كل كلمة طيبه أثارها بحقي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنه هناك حب متبادل ما بين أهل الإمارات وأهل السعودية ” .

وأضاف -في تصريحات لبرنامج الجلسة مساء الإثنين: ” إن شاء الله يكون لدي الفرصة لمقابلته حسب الدعوة الكريمة التي وجهت لي، و أكون عونًا له في ما يريده من إصلاح في الرياضة، إن شاء الله أكون عونًا له في إصلاح وتصحيح الرياضة في قارة آسيا، وكلنا جنود للمملكة العربية السعودية ” .

وتطرق نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السابق إلى أزمة مباراة ناشئي الإمارات أمام قطر قائلًا: ” الاتحاد الإماراتي طالب بأن ينقل منتخب الناشئين لمجموعة أخرى، لكن طلبه قوبل بالرفض، طلبنا مرة أخرى نقل المجموعة خارج قطر، لكن أيضًا رفض، بالرغم من وجود أسباب لطلبنا ” .