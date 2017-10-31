مخترع دنماركي يعترف بقتل صحفية سويدية وتوزيع أشلائها

كوبنهاجن(صدى):

اعترف المخترع الدنماركي بيترمادسن، المتهم في قتل الصحافية السويدية كيموول على متن غواصته في أغسطس، بأنه قطّع جثتها، ووزع الأشلاء في خليج كوغ، على بعد حوالي 50 كيلومترا عن جنوب كوبنهاغن.

وكان مادسن ينفي أن يكون قد شوه الجثة، مؤكدا أن الصحافية توفيت في حادث إثر ضربة على الرأس وأنه ألقى جثتها في البحر.

وفي أغسطس أبحر بيتر مادسن على متن غواصة ” يو سي 3 نوتيلوس ” التي صممها وشيدها، إلى جانب كيم وول وهي مراسلة مستقلة في الثلاثين من العمر كانت ترغب في إعداد تقرير عنه.

وخلال الليل أبلغ شريك حياتها الشرطة عن اختفائها بعدما قلق لعدم عودتها. وفي اليوم نفسه انتشلت السلطات الدنماركية بيتر مادسن من المياه في اورسوند بين ساحلي الدنمارك والسويد قبيل غرق غواصته التي يظن المحققون أنه افتعل حادثها.

ويؤكد الادعاء أن مادسن قتل كيم وول لإشباع نزوة جنسية لديه، ثم عمد إلى تقطيع أوصالها وتهشيم جثتها.