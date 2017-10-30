بالصور.. الاتحاد يعقد اجتماعًا بأبرز الإعلاميين لنبذ الخلافات

طلال الغامدي(صدى):

اجتمع مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة حمد الصنيع اليوم الاثنين، مع أبرز الإعلاميين الاتحاديين؛ وذلك لنبذ الخلافات وتصفية النفوس بعد اختلاف طويل بالسنوات الماضية.

وتم تدشين ” هاشتاق ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حمل عنوان ” #للاتحاد_اجتمعنا ” ، حيث أكد الجميع من خلاله أهمية فتح صفحة جديدة لإعلام الاتحاد، وأن يكون هناك ميثاق شرف للوقوف مع الكيان في أزمته.

وقال مدير المركز الإعلامي السابق في الاتحاد جمال عارف: ” خطوة جيدة من إدارة الاتحاد بدعوة الإعلاميين على طاولة واحدة للوقوف مع النادي ونبذًا للخلافات والشخصنة. المهم الالتزام! #للاتحاد_اجتمعنا ” .