بالصور.. الاتحاد يعقد اجتماعًا بأبرز الإعلاميين لنبذ الخلافات
اجتمع مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة حمد الصنيع اليوم الاثنين، مع أبرز الإعلاميين الاتحاديين؛ وذلك لنبذ الخلافات وتصفية النفوس بعد اختلاف طويل بالسنوات الماضية.
وتم تدشين ” هاشتاق ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حمل عنوان ” #للاتحاد_اجتمعنا ” ، حيث أكد الجميع من خلاله أهمية فتح صفحة جديدة لإعلام الاتحاد، وأن يكون هناك ميثاق شرف للوقوف مع الكيان في أزمته.
وقال مدير المركز الإعلامي السابق في الاتحاد جمال عارف: ” خطوة جيدة من إدارة الاتحاد بدعوة الإعلاميين على طاولة واحدة للوقوف مع النادي ونبذًا للخلافات والشخصنة. المهم الالتزام! #للاتحاد_اجتمعنا ” .
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