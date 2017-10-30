بالفيديو.. عائض القرني يجيب على السؤال الصعب متى نضمن الراحة الدنيا؟

عادل الحربي(صدى):

قال الداعية الدكتور عائض القرني، أن المسلم لن يضمن الراحة الا عندما يضع قدمه اليمنى في الجنة.

ودعا في درس ديني مصور له، نشره على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” : “ اللهم اجعلنا ممن قلت عنهم: {قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} ” .

كما نشر القرني تغريدة أخرى قال فيها: “ أتريد الرفعة؟ أتريد العزّة؟ أتريد القوة؟ أتريد النجاح؟ أتريد الغنى؟ أتريد العافية؟ أتريد السعادة؟.. اذكر ربك (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) ” .