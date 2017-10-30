بالفيديو.. عائض القرني يجيب على السؤال الصعب متى نضمن الراحة الدنيا؟
قال الداعية الدكتور عائض القرني، أن المسلم لن يضمن الراحة الا عندما يضع قدمه اليمنى في الجنة.
ودعا في درس ديني مصور له، نشره على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” : “ اللهم اجعلنا ممن قلت عنهم: {قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} ” .
كما نشر القرني تغريدة أخرى قال فيها: “ أتريد الرفعة؟ أتريد العزّة؟ أتريد القوة؟ أتريد النجاح؟ أتريد الغنى؟ أتريد العافية؟ أتريد السعادة؟.. اذكر ربك (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) ” .
اللهم اجعلنا ممن قلت عنهم:
🌹وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ🌹
قولوا: آمين pic.twitter.com/dzvqIQxz4u
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) October 30, 2017
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