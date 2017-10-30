تعليق الدراسة غدا بجامعة حائل في البقعاء وجميع مدارس المحافظة

علي العنزي(صدى):

أعلنت جامعة حائل، تعليق الدراسة في فرع الجامعة بمحافظة بقعاء ليوم غدٍ الثلاثاء، بسبب موجة الغبار المتوقع استمرارها ليوم غدٍ، والتي شهدتها المحافظة.

ووجّه مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف بن محمد الثويني، بتعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لمحافظة بقعاء، وذلك حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في المدارس؛ وذلك بسبب تقارير هيئة الأرصاد والنظام الآلي للإنذار المبكر، وتدني مدى الرؤية الأفقية والحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، وحسب التقارير الصادرة من جهة الاختصاص والتحذيرات الواردة من إدارة الدفاع المدني بمنطقة حائل.

ووجه مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف بن محمد الثويني، قادة المدارس بتطبيق آلية تعويض الحصص خلال الأيام القادمة.