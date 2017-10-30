البيت الأبيض ينفي مزاعم طهران بطلب ترمب لقاء روحاني

واشنطن(صدى):

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، مزاعم المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية، بهرام قاسمي، علی أن الرئیس الإيراني حسن روحاني رفض طلبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعقد اجتماع علی هامش اجتماعات الجمعیة العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وقالت ساندرز لشبكة ” إن بي سي ” الاثنين، في رسالة قصيرة إن البيان الإيراني ” خطأ ” .

ويأتي نفي البيت الأبيض ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية حول مزاعم رغبة الرئیس الأمیركي دونالد ترمب في عقد اجتماع مع الرئیس الإيراني حسن روحاني علی هامش الاجتماعات الأخیرة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، حيث قال بهران قاسمي في مؤتمر صحافي الاثنين، إن الجانب الأمريكي أبدی رغبته لكن الرئیس روحاني رفض عقد الاجتماع.