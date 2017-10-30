” التعليم ” تكشف تفاصيل اعتداء طلاب على سائق حافلة مدرسية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلن تعليم حفر الباطن، تفاصيل اعتداء مجموعة من الشباب على قائد حافلة مدرسية أثناء أداء عمله في توصيل الطلاب إلى منازلهم.

وقال إبراهيم السليمان، المتحدث الرسمي بتعليم حفر الباطن، أن التحقيقات كشفت محاولة الطلاب الاعتداء على طالب داخل الحافلة، فمنعهم السائق، فاعتدوا عليه هو شخصيًّا.

وأضاف السليمان أنه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، إضافة إلى أن الإدارة استمعت إلى إفادة السائق، وبانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، مع الحرص على حفظ حقوق قائد الحافلة.

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