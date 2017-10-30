  • الإثنين 30

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” التعليم ” تكشف تفاصيل اعتداء طلاب على سائق حافلة مدرسية

” التعليم ” تكشف تفاصيل اعتداء طلاب على سائق حافلة مدرسية

” التعليم ” تكشف تفاصيل اعتداء طلاب على سائق حافلة مدرسية
خالد الضبيبي(صدى):

أعلن تعليم حفر الباطن، تفاصيل اعتداء مجموعة من الشباب على قائد حافلة مدرسية أثناء أداء عمله في توصيل الطلاب إلى منازلهم.

وقال إبراهيم السليمان، المتحدث الرسمي بتعليم حفر الباطن، أن التحقيقات كشفت محاولة الطلاب الاعتداء على طالب داخل الحافلة، فمنعهم السائق، فاعتدوا عليه هو شخصيًّا.

وأضاف السليمان أنه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، إضافة إلى أن الإدارة استمعت إلى إفادة السائق، وبانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، مع الحرص على حفظ حقوق قائد الحافلة.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. مراهقون يعتدون على سائق حافلة مدرسية

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *