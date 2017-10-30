اتحاد كرة القدم يعلن الشعار الجديد للدوري السعودي للمحترفين

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، عن الشعار الجديد للدوري السعودي للمحترفين والذي سيبدأ العمل به بدءًا من الجولة المقبلة للدوري.

ويرمز الشعار الذي تم تصميمه بطريقة مبتكرة وجذابة إلى قيمة رياضة كرة القدم الفريدة، حيث تم التركيز في التصميم على كرة القدم بطابعها المحلي من خلال ألوان الشعار؛ الذي تم استيحاؤها من تراث المملكة العربية السعودية الثري والمتنوع.

وجاء الشعار على شكل دائري يحمل خمسة ألوان هي الأخضر، والأحمر، والبرتقالي، والأزرق وفي المنتخصف كلمة SPL باللون الأبيض والتي ترمز للدوري السعودي للمحترفين.

ويشكل الشعار في مجمله كرة القدم بما تحمل من رسالة الرياضة التي تدعو للتناغم والاحتفال من خلال الأشكال الهندسية.