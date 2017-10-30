البرازيل تحقق رقما قياسيا.. 7 قتلى في الساعة

برازيليا(صدى):

ضربت البرازيل رقما قياسيا جديدا في جرائم القتل، بمعدل 61 ألفا و 619 حالة قتل وهو عدد غير مسبوق في البلاد حتى الآن، ما يعني أن هناك 7 قتلى في الساعة.

وللمقارنة فإن عدد ضحايا القتل في البرازيل كان يبلغ قبل 30 عاما نحو 23 ألف و وصل عام 1997 إلى 40 ألف ثم نحو 47 ألف و 700 عام.2007 ولم تتراجع أعداد قتلى جرائم العنف في البرازيل منذ ذلك الحين ولكن عدد السكان ارتفع حيث يعيش الآن نحو 207 مليون نسمة في البرازيل.

وكانت ولاية سيرجيبي البرازيلية أكثر الولايات تسجيلا لجرائم القتل حيث بلغت نسبة القتلى في الولاية 64 حالة لكل 100 ألف نسمة تليها ولاية ريو جرانده دو نورته بنسبة 9ر56 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.

ولم يتحسن الوضع خلال السنة الجارية حيث ينتظر أن تسجل ولاية ريو ارتفاعا آخر في جرائم القتل حيث تشهد الولاية منذ أسابيع في بعض أحيائها مشاهد تشبه حالة الحرب.