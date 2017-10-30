الإمارات: تشغيل أول محطة للطاقة النووية السلمية

أبوظبي(صدى):

أعلن سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، عن تشغيل أول محطة للطاقة النووية السلمية خلال العام المقبل، مؤكدًا أن ” مشروع الطاقة النووية الذي يجري تنفيذه في أبوظبي سيوفر 25% من احتياجات الطاقة في الدولة بحلول عام 2021 ” .

وقال المزروعي بيان صحفي اليوم الإثنين، إن الاستراتيجية الإماراتية للطاقة، الممتدة حتى عام 2050 تعطي الأولوية للطاقة النووية، وتهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.

وذكر أن البرنامج النووي السلمي للإمارات، يقدم الأمل لدول المنطقة والعالم الراغبة في الدخول إلى هذا المجال، مشيرا إلى أن ” خبرات الإمارات في هذا المجال متاحة للدول الشقيقة للاستفادة منها خصوصا في دول الخليج ” .