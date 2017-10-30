بالفيديو.. نكشف حقيقة رقص الداعية ” المالكي ” على أنغام الموسيقي

نايف السالم(صدى):

أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مفبركاً، يظهر الداعية علي المالكي، خلال تأديته رقصة شعبية على أنغام الموسيقي في إحدى المناسبات الاجتماعية.

وتبين بعد مشاهدة مقاطع أخرى مصورة من المناسبة نفسها عدم صحة المقطع المتداول، حيث أجريت عليه عمليات فبركة بإضافة الموسيقى عليه وحذف الصوت الأصلي من المقطع.

وأوضحت المقاطع التي نشرها أشخاص كانوا موجودين بجوار الداعية المالكي أنه كان يشارك في أداء فن شعبي يُسمى ” الخطوة ” ، والذي تصاحبه أهازيج وقصائد شعبية خالية من الموسيقى.

المقطع الأصلي

المقطع المفبرك