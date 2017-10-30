بالفيديو.. وزير داخلية الإمارات يلبي طلب أحد أبناء الشهداء

أبوظبي(صدى):

لبي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإمارات، رغبة أحد أبناء شهداء القوات المسلحة الإماراتية بأخذه في جولة بطائرته الخاصة.

وكان الشيخ سيف حضر بطائرة مروحية لأداء واجب العزاء لذوي الشهيد سعيد بن مطر الكعبي واصطحب معه في طريق العودة للطائرة ابن الشهيد الذي طلب منه اصطحابه في جولة بالطائرة ليستمتع بمنظر شاطئ البحر من على الطائرة.

وكتب الشيخ سيف بن زايد تغريدة: ” اليوم في عزاء الشهيد سعيد مطر الكعبي، أكرمني ابنه مطر الله يحفظه بمخوته في الطيارة. وكلفني أبلغ سيدي بوخالد (الشيخ محمد بن زايد) سلامه، وقال أنه بيكون طيار مقاتل ” .