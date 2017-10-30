تعرف على منال الناصر المعينة مديرا للتطوير المهني

حمود العنزي(صدى):

قررت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تعيين منال بنت عبدالعزيز الناصر مديراً تنفيذياً للتطوير المهني.

وفي السطور القادمة نستعرض معا جانبا من حياتها المهنية.

حصلت الناصر على بكالوريوس التمريض من جامعة الملك فيصل وماجستير إدارة الرعاية الصحية من جامعة سري البريطانية، وعلى وشك إنهاء درجة الدكتوراه في التعليم الطبي المستمر، وتقلدت العديد من المناصب القيادية في المنظمات الصحية والجامعات الرائدة.

وعملت الناصر، مديرة للمتابعة الطبية في مدينة الملك فهد، وهي أول السعوديات شغلا للمنصب، ومديرة مركز تدريب الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز في وزارة الحرس الوطني.

كما عملت مديرة للدراسات العليا والابتعاث بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، بخلاف تنظيمها العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، وشاركت في إعداد وتنظيم و تطوير الفعاليات التدريبية والتعليمية على مدى السنوات الـ 10 الماضية.

وتُعد أول مراجع معتمد ومقيّم مستشفيات ومدرب مقيّمين من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، كما أنها عملت كمحاضر غير متفرغ في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز لمنهج إدارة الجودة الصحية والإدارة الصحية، إضافة إلى أنها عملت في العديد من اللجان المحلية والوطنية المختلفة.

وشاركت في تطوير العديد من الخطط الاستراتيجية في مدينة الملك فهد والشؤون الصحية بالحرس الوطني، وجامعة الأميرة نورة، وكان آخرها مع ” نزاهة ” .