الإمارات: مشروع سكك حديد الخليج يبدأ بحلول 2021

ابوظبي(صدى):

أكد وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبد الله بلحيف النعيمي، اليوم (الاثنين)، أن العمل على تشغيل مشروع سكك حديد الخليج المؤجل يتوقع أن يبدأ بحلول 2021.

وشار النعيمي في تصريحات لوكالة ” رويترز ” ، إلى أن دول الخليج المشاركة في المشروع لا تزال تهدف إلى استكمال الشبكة البالغ طولها 2100 كيلومتر في موعدها المحدد، على الرغم من الأزمة الخليجية القائمة بعد قطع الدول العربية العلاقات مع قطر.

يذكر أنه جرى تأجيل المشروع الذي يربط دول الخليج الست 3 سنوات على الأقل إلى 2021 قبل اندلاع الأزمة مع قطر، فيما أوقفت الإمارات العام الماضي تشييد الجزء الخاص بها، وقالت سلطنة عمان إنها ستحوّل تركيزها إلى بناء شبكة محلية.