أمير عسير يودع اللواء الغامدي ويستقبل العنزي

محمد بن طحيطح (صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بما يقوم به رجال حرس الحدود من أعمال بطولية للذود عن حياض الوطن وحماية مقدساته ، والدفاع عن حدوده ، منوهاً بما يتسم به رجال حرس الحدود من صفات نبيلة تترجمها الإنجازات التي يسجلونها خدمة للدين والوطن ، في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، – حفظهم الله- وحرصهم الدائم واهتمامهم المستمر لكل ما يهم قطاع حرس الحدود بالمملكة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة اليوم ، قائد حرس الحدود بمنطقة عسير السابق اللواء سفر بن أحمد الغامدي واللواء ركن سلطان بن سعود العنزي, بمناسبة تعيينه قائد لحرس الحدود بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء قدم سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره للواء الغامدي على ما قدمه طيلة عمله خلال السنوات الماضية، متمنياً له التوفيق، كما حث سموه اللواء العنزي على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة وكذلك بذل كل الجهود للارتقاء بقطاع حرس الحدود في منطقة عسير .