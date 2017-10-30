بالفيديو.. موجة غبار تجتاح حائل والدفاع المدني يحذر
شهدت منطقة حائل، هبوب موجة غبار مصحوبة برياح متوسطة، تسببت في تدني مستوى الرؤية، فيما أكملت الجهات الصحية والأمنية استعدادها لأي طارئ.
من جانبها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا يشمل مدينة حائل والأجزاء المجاورة، حيث تتأثر بموجة غبار تحد من مستوى الرؤية ويتوقع انتهاء الحالة عند الساعة الثانية من فجر الثلاثاء.
وطالب الدفاع المدني في حائل بتوخي الحيطة والحذر.
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