بالصور.. الأمر بالمعروف بالباحة تطلق دورة ” مهارات التعامل في الميدان “

أحمد الزهراني(صدى):

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة البرنامج التدريبي ” مهارات العمل في الميدان ” لعدد من منسوبي الفرع وذلك بفندق سويس اوتيل بمحافظة بلجرشي.

ويأتي هذا البرنامج في إطار توجيهات وحرص معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الهادفة إلى إكساب العضو الميداني كافة جوانب المعرفة المهنية للارتقاء بالأداء في ظل ما تجده الرئاسة العامة من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لتقوم بالرسالة السامية لهذه الشعيرة المباركة بأفضل صورة.

من جانبه رفع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الباحة الشيخ سعيد بن يحيى الزهراني شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام على دعمه المتواصل لكل ما من شأنه رفع كفاءة العاملين وأدائهم الميداني.