500 مختص في أعرق الأندية العالمية يناقشون تطور الطب الرياضي

سعيد العجل(صدى):

يشارك أكثر من 500 مختص في مجال الطب الرياضي من مختلف أندية ومنتخبات العالم، في المؤتمر الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية بالشراكة مع الفيفا والذي سيقام في دبي، حيث ينظم لأول مره خارج القارة الأوروبية، وينظمه مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي بالتعاون مع اتحاد الأمارات لكرة القدم، وذلك بجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية بدبي، خلال الفترة 9-10 من شهر ديسمبر من العام الحالي، حيث سيناقش الطرق العلاجية والوقائية في مجال الطب الرياضي.

وقال ممثل السعودية لمركز الفيفا بدبي عضو اللجنة العلمية والمنظمة للمؤتمر الدكتور مبارك المطوع أن المؤتمر سوف يناقش أحدث ما توصل إليه الطب الرياضي من خلال 9 جلسات وورشة عمل يقدمها أبرز المختصين على مستوى العالم، موضحاً أن المؤتمر سيشهد حضور رئيس اللجنة الطبية في الفيفا الدكتور ميشيل دوخ بالإضافة إلى أطباء أعرق الأندية العالمية والمنتخبات مثل الدكتور ريكارد برونا طبيب نادي برشلونة.

وأوضح أن المؤتمر سيتطرق لأحدث طرق العلاج لإصابة الوتر من خلال ورشة عمل، وعن الطرق العلاج لإصابة الرباط الصليبي في منافسات كرة القدم، واستخدام أبرة الليزر لأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، والتمارين الرياضية الطبية حول العالم والتطور البحثي في هذا الشأن، والبيئة والجنس في طب كرة القدم، مضيفاً أن المؤتمر سيناقش التحديات المستقبلية التي تواجه طبيب الفريق ” نادي أو منتخب ” .