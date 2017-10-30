المعلمي : مركز مكافحة الإرهاب في المملكة من أهم الأجهزة العالمية

عادل الحربي(صدى):

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، اليوم الاثنين، أن مركز مكافحة الإرهاب في المملكة من أهم الأجهزة العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة شاركت بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس: اكتشفنا من خلال هذا المركز أفكارا مهمة تساعد في هزيمة الإرهاب، مشددا على ضرورة الاستجابة بسرعة وحسم لمكافحة الإرهاب العالمي، واعتماده على دعم السعودية في مواجهته.