أمن عرعر ينقذ حياة امرأة على وشك الولادة
أنقذ رجلا أمن في عرعر، امرأة سقطت أرضا وهي تصرخ من آلام المخاض بجانب مركبة زوجها الذي فقد وعيه، في أحد شوارع المدينة.
ونقل العريف حامد الحازمي وزميله عبد الله العنزي المرأة وزوجها الفاقد للوعي ونقلهما إلى مستشفى عرعر المركزي العام غير المتخصص بحالات الولادة.
يُذكر أن مدير عام صحة الحدود الشمالية عبدالله العازمي كرّم عددًا من الممرضات والطاقم الطبي الذين استقبلوا الحالة حتى وضعت مولودها بشكل طبيعي وهي بصحة جيدة.
همس~[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂
ياحليله زوجها اُغمى عليه من هول الموقف 😂😂؛
المهم الحمدلله ع سلامتهم جميع ومبروك البيبي☺️،،
وبصراحه بيسير هالرجال سالفه بعيلتهم تتناقلها الاجيال 😅😂😂~
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5638 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله على سلامتهم ويتربى بعزهم يارب😊 همس😈😂يمكن المسكين مريض😁موخوف😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5491 ] نشر منذ 3 ساعات
الا زوجها ماقال انا السبب انا السبب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21031 ] نشر منذ 3 ساعات
الله اعلم ايش فيه الرجل يمكن تعبان
اما لو كان الاغماء اللي جاه مسانده للمدام فهذا شي يدون في التاريخ المهم الحمد لله على سلامتكم جميع ومبروك ما جاكم. والله يرزقكم.بره ويصلحه ويهديه ويحفظه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6056 ] نشر منذ 3 ساعات
الحـمدلله عـلـى ســلامتــــهم ومبــروك البيـــــبي ويتــربــى بِعِــــــزهـــــم .💐😊.