أمن عرعر ينقذ حياة امرأة على وشك الولادة

خالد الضبيبي(صدى):

أنقذ رجلا أمن في عرعر، امرأة سقطت أرضا وهي تصرخ من آلام المخاض بجانب مركبة زوجها الذي فقد وعيه، في أحد شوارع المدينة.

ونقل العريف حامد الحازمي وزميله عبد الله العنزي المرأة وزوجها الفاقد للوعي ونقلهما إلى مستشفى عرعر المركزي العام غير المتخصص بحالات الولادة.

يُذكر أن ‏مدير عام صحة الحدود الشمالية عبدالله العازمي كرّم عددًا من الممرضات والطاقم الطبي الذين استقبلوا الحالة حتى وضعت مولودها بشكل طبيعي وهي بصحة جيدة.