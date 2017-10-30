زيارة متدربات قسم تصميم وإنتاج ملابس لمعامل المنورة للإبداع

نايف السالم(صدى):

زارت 40 متدربة من قسم تصميم وإنتاج ملابس بالكلية التقنية للبنات بالمنورة برفقة مدرباتهن معامل المنورة للإبداع التابعة لنماء المنورة وذلك يومي الأربعاء والخميس 5 – 6 صفر 1439هـ ، وقد تم اطلاع المتدربات على المنتجات والصناعات التي تم إنجازها في معامل المنورة للإبداع إضافة الى المعامل المجهزة بتقنية حديثة مثل معمل الزجاج، الصابون، المشغولات الجلدية، الخشب، الطباعة الحرارية، وتعرفت المتدربات على مبادرات نماء المنورة ودعمها للمشاريع المتوسطة والصغيرة لما لهذه المشاريع من أهمية خاصة كونها تمثل نسبة تفوق 90% من مجموع الشركات المحلية .

وقد أتاحت الزيارة للمتدربات فرصة للتعرف على سوق العمل و مبادرات نماء المنورة والخدمات المقدمة من قبلها.