البحرين تسجن 19متهماً بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

المنامة(صدى):

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، حُكماً بإدانة 19 متهماً بالتخابر مع دولة أجنبية، ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها، والحصول على أموال منها للقيام بأعمال عدائية، وللإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعه إرهابية.

وقضت المحكمة بالمؤبد ضد 8 متهمين، والسجن 15 عاماً ضد 9، وسجن متهمين 10 أعوام، وتغريمهما بمائة ألف دينار، إلى جانب إسقاط الجنسية عن 15 مداناً، من أصل 19.