القضيب يأكد توفير 17200 مقعد للعائلات في الرياض وجدة

نواف السالم(صدى):

تماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة، وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع؛ فقد تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات، خلال العام المقبل.

وقال عبد الرحمن القضيب وكيل الشؤون الفنية والاستثمار المكلف للهيئة العامة للرياضة: إن اختيار (استاد الملك فهد في الرياض، مدينة الملك عبدالله في جدة، ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام)، لاستقبال العائلات جاء لعدة أسباب، أهمها المنطقة الجغرافية، وعدد المقاعد المتوفرة بكل ملعب، مشيرًا إلي أن ملعب الجوهرة بجدة متوفر به 10000 مقعد للعائلات، مقابل 7200 مقعد في استاد الملك فهد بالرياض.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، قد أعلن تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات، وهي: (استاد الملك فهد في الرياض، مدينة الملك عبدالله في جدة، ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام).