القضيب يأكد توفير 17200 مقعد للعائلات في الرياض وجدة
تماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة، وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع؛ فقد تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات، خلال العام المقبل.
وقال عبد الرحمن القضيب وكيل الشؤون الفنية والاستثمار المكلف للهيئة العامة للرياضة: إن اختيار (استاد الملك فهد في الرياض، مدينة الملك عبدالله في جدة، ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام)، لاستقبال العائلات جاء لعدة أسباب، أهمها المنطقة الجغرافية، وعدد المقاعد المتوفرة بكل ملعب، مشيرًا إلي أن ملعب الجوهرة بجدة متوفر به 10000 مقعد للعائلات، مقابل 7200 مقعد في استاد الملك فهد بالرياض.
وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، قد أعلن تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات، وهي: (استاد الملك فهد في الرياض، مدينة الملك عبدالله في جدة، ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام).
((دغريري))[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
*الإسلام اعفى المرأة حتى من الذهاب للمساجد وهو أطهر مكان فكيف بدخول الملاعب…!!!*
قال صل الله عليه وسلم :
(كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته)
لاحول ولاقوة إلا بالله
حسبناالله ونعم الوكيل وكفى
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا بلاء ابوك يا عقاب
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1980 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
طيب واذا طلعوا من الملعب وش راح يصير
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 917 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا البناء صعب والهدم سهل
حسبنا الله ونعم الوكيل
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
تعليق دغريري هو الصحيح اذا كان علمائنا لا يعلمون ذلك فهذي مصيبة اعضم