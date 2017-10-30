بالفيديو.. مراهقون يعتدون على سائق حافلة مدرسية
انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لسائق حافلة مدرسية يشتبك مع عدد من المراهقين، ورجموه بالحجارة وهو داخل الحافلة.
وأظهر مقطع فيديو سائق الحافلة يتوقف لنزول عدد من الطلاب من الحافلة، للتوجه إلى منازلهم، ثم اقترب 5 مراهقين متفاوتي الأعمار، من الحافلة وصعدوا إليها واشتبكوا مع السائق، واعتدوا عليه، ما جعله يدافع عن نفسه، فيما رجمه بعضهم بالحجارة.
وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بضبط المعتدين وعقابهم العقاب المناسب.
🎥 تداول فيديو مراهقون بـ #حفر_الباطن يعتدون على قائد حافلة مدرسية تابعة للتعليم ومطالبات بمحاسبتهم
@aleissaahmed
. pic.twitter.com/hSrwY4lj5G
— سناب حفرالباطن (@whafarr) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5491 ] نشر منذ 3 ساعات
وشفيهم
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 3 ساعات
ماعادهم صاحين قلة التربيه وامنين من العقوبه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5247 ] نشر منذ 3 ساعات
ورعان مجمعه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6056 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحـــــــول ولا قـــــــوة إلا بالله . حســــــــــــبي الله عـــلاهــــــــــم .😡😠😡😠.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالله صلاح النيه والذرية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
الرجال قاعد يوصل ورعانه هذا اخر الجز اقسم بالله انكم ما تستحون
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 33 دقيقة
والمراهقين منهم
والله الذي جل جلاله كلهم الي عندهم ايفون ولي عندهم جاسلكي ولي عندهم توتر ولي عندهم فاس بك ولي عندهم سرغم ولا سنب شت والنشطون لوالدوله تطقع عليهم النت وتنزل الهيئة والشرطة المباحث الشوارع وتبدا تلقط ذا السلق من حريم وبزارين وعقبها تشوفون وشلون ينعدلون
امس يسولف لي ابو مهند ان الصين الشماليه يهددون امريكا ورئيسهم الخبل بيفجر نووني عليهم ومرتعبين منهم وعقبها يوم تعشينا وجينا نمشي قال ابومهند حكمه لي وهو متقاعد كان عسكري يشتغل رقيب قلاب مويه صالحه للشرب في الحدود ان كل ذا السوالف خرط في خرط وقال لي الصين بتقطع النت عن العالم كله وذي الحرب المستبلقيه الي بتصير خذو العلم بس
الله المستعان والله يكفينا الشر