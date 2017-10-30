بالفيديو.. مراهقون يعتدون على سائق حافلة مدرسية

خالد الضبيبي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لسائق حافلة مدرسية يشتبك مع عدد من المراهقين، ورجموه بالحجارة وهو داخل الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو سائق الحافلة يتوقف لنزول عدد من الطلاب من الحافلة، للتوجه إلى منازلهم، ثم اقترب 5 مراهقين متفاوتي الأعمار، من الحافلة وصعدوا إليها واشتبكوا مع السائق، واعتدوا عليه، ما جعله يدافع عن نفسه، فيما رجمه بعضهم بالحجارة.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بضبط المعتدين وعقابهم العقاب المناسب.