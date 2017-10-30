المواطن الدوسري يناشد ولي العهد بعلاج ابنه بالخارج

سعيد العجل(صدى):

ناشد المواطن محمد مبارك العمور سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله بأصدار امره الكريم بالموافقه على نقل ابنه فهد بن محمد مبارك الدوسري(٢١سنه) للعلاج بالخارج والذي تعرض لحادث سياره يوم الخميس ٦ / 2/ 1438 وأصيب باصابا ت خطيره بالرأس والصدر ويرقد الآن بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض ويتعذر علاجه بالداخل حسبماذكره له الاطباء وقال المواطن الدوسري ان املنا بالله كبير ثم بسمو ولي العهد حفظه الله صاحب الايادي البيضاء ان يشمله بعطفه وابوته الحانيه على المرضى والمحتاجين بأصدار امره الكريم بعلاج ابني خارج المملكه.