الشرطة الأمريكية تعتقل طفلا مريضا بالتوحد اشتبك مع المدرسين

واشنطن(صدى):

قبضت الشرطة الأمريكية على طفل مريض بالتوحد (9 سنوات)، بعد أن دخل في اشاتباكات مع زملائه الطلاب والمدرسين بالمدرسة.

وعرضت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، صورا للواقعة، حيث قام والد الطفل بتصوير عملية الاعتقال وتكبيل نجله بالحديد، بعد أن قامت الشرطة باصطحابه إلى مقرها في إنديانا.

وأكد الأب أن نجله قام بالدفاع عن نفسه بعد أن تعرض لمضايقات عديدة من قبل زملائه، وقابل الطفل محاولات زملائه لمضايقته بالضرب، كما أنه حاول التعدي على المدرسين، وذلك في أعقاب تدخلهم لفض هذا الشغب.