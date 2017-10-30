رئيس الهلال يعلن التبرع بعائد مواجهة الشباب لجمعية الإرادة

ماجد محمد(صدى):

عقد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، مؤتمر شراكة النادي مع جمعية الإرادة ممثلة في الدكتور عمار بوقس، وذلك في إطار تفعيل دور النادي المجتمعي، وأداء رسالته الشاملة.

وأعلن رئيس نادي الهلال، التبرع بحصة النادي من دخل مباراة الشباب، يوم الأربعاء المقبل، لصالح جمعية الإرادة لذوي الإعاقة من الموهوبين.

ويلعب الهلال مع الشباب يوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق أمام الرائد.