مدير جوازات تبوك يفتتح شعبة محافظة حقل

محمود البلوي(صدى):

افتتح مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد بن محمد القحطاني اليوم، شعبة جوازات محافظة حقل، بحضور العميد عبدالله راجح المشيخي والعقيد عبدالرحمن هديان البلوي والرائد محمد عواد العطوي.

وتجول العميد القحطاني على مرافق الشعبة، مستمعا إلى شرحا عن الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم والتعرف على آلية العمل بالشعبة التي تحتوي على صالة استقبال ونهايات طرفية ( أجهزة حاسب آلي ) وأجهزة بصمة ومكاتب إدارية وفنية وجهاز تفعيل الخدمات الإلكترونية ( أبشر ) التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمراجعين، مشددا على أهمية تسهيل الخدمات والإجراءات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين لإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهوله.

وفي ختام الجولة أكد القحطاني على منسوبي شعبة جوازات حقل على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة أهالي المحافظة وتذليل الصعاب التي يواجهونها.