مدرب الأهلي يكشف سبب غياب الجناح المصري

ماجد محمد(صدى):

قال المدير الفني للنادي الأهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف، أن مباراة الفيحاء غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين، مهمة جدا، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كامل؛ لحصد مزيد من النقاط خلال الفترة الحالية.

وأوضح مدرب الأهلي أن المحترف المصري محمد عبدالشافي، الجناح الأيسر للفريق يعاني من إصابة في الركبة، وهو ما جعله يغيب عن المباريات الماضية، وأن منصور الحربي يقدم مباريات مميزة مع الأهلي خلال الفترة الماضية، ويستحق المشاركة بشكل أساسي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي الهلال الذي تتبقى له مباراة مؤجلة مع الرائد، وفاز الأهلي في 6 مباريات وتعادل مرة وخسر لقاء وحيدًا، وسجل لاعبوه 23 هدفًا وعليه 10 أهداف.