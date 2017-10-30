المؤسسات الاقتصادية العربية تتنافس للاستثمار في المملكة

علي القحطاني(صدى):

جذبت الإصلاحات الإقتصادية التي اتخذتها المملكة، العديد من دوائر المال والاقتصاد ليس فقط في الغرب، ولكن داخل المنطقة العربية، حيث أبدت مجموعة ” GFH ” البحرينية رغبتها في الاستثمار داخل العديد من القطاعات.

وقال هشام الريس، المدير التنفيذي لـ ” GFH ” ، إن “ المؤسسة حريصة على المشاركة في برنامج الخصخصة السعودي، وتحديدًا في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية ” ، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتي في أعقاب الإصلاحات السوقية التي تتخذها الرياض في الوقت الحالي.

وسمحت المملكة خلال الأشهر الماضية بإدراج الشركات من دول أخرى في أسواقها المالية الداخلية، حيث سيبدأ تنفيذ تلك القرارات اعتبارًا من يناير 2018.