مدرب الهلال: مباراة الشباب صعبة

نواف السالم(صدى):

أكد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني ” رامون دياز ” ، أن المبارة المرتقبة الأربعاء المقبل، والتي تجمع الهلال والشباب، مهمة للغاية، موضحا أن أهميتها تكمن في رغبتهم بمواصلة تحقيق الانتصارات، وإسعاد الجماهير في تحقيق الفوز.

وقال ديازفي المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم بمركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في مقر النادي: ” عملنا في التدريبات الأخيرة على تصويب بعض الأخطاء التي وقعنا فيها ببعض اللقاءات، ويأتي في مقدمتها استغلال الفرص التي تسنح لنا أثناء المباريات ” .

وأضاف: ” الهلال فريق كبير وأي شخص يعمل في الهلال يواجه ضغط كبير، بضرورة تحقيق البطولات، وهذا الأمر ينطبق على الفريق الأول لكرة القدم، المطالب بتحقيق جميع البطولات، ونحن نملك لاعبين باحترافية عالية، وهمهم الدائم حصد البطولات ” .