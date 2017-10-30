بالفيديو.. قطر تستضيف جيوش 5 دول وتنفق على تدريبها
حول تميم بن حمد، أمير قطر، إمارته الصغيرة، إلي مختبر للأسلحة، ومرتعا للجيوش الأجنبية، من جميع دول العالم.
كشف موقع ” قطريليكس ” ، تدريب 5 دول أجنبية لقواتها على الأراضى القطرية، وهى: بريطانيا، وتركيا، وفرنسا، وأمريكا وإيطاليا، وضمن مسلسل استباحة الأراضى القطرية أيضا، أجرت فرنسا مناورة بحرية لفرقاطة ” جان بار ” فى ميناء حمد، كما اختبرت شركة ” داسو ” للطائرات الحربية إنتاجها فى أجواء الدوحة، وعن الولايات المتحدة الأمريكية فقد دربت قوات العمليات الخاصة لديها على القفز المظلى بمنطقة سيلين، فيما اختبرت إيطاليا سفنها الحربية فى مياه الإمارة.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يكفينا شرك من جد اذا قالوا دلخ هذا هو
رعد ***[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 ساعات
توه غريرٍ مالقوله مرضعة .. حتى البقر استوردوها ما رضعه
خلى بلاده للصلايب مردعة.. كون الشباب بالسجون موضعة
قالوا تميم قلت والله و (الط… ) هوآخر العربان تفرش مضجعة