بالفيديو.. قطر تستضيف جيوش 5 دول وتنفق على تدريبها

طلال الضوي(صدى):

حول تميم بن حمد، أمير قطر، إمارته الصغيرة، إلي مختبر للأسلحة، ومرتعا للجيوش الأجنبية، من جميع دول العالم.

كشف موقع ” قطريليكس ” ، تدريب 5 دول أجنبية لقواتها على الأراضى القطرية، وهى: بريطانيا، وتركيا، وفرنسا، وأمريكا وإيطاليا، وضمن مسلسل استباحة الأراضى القطرية أيضا، أجرت فرنسا مناورة بحرية لفرقاطة ” جان بار ” فى ميناء حمد، كما اختبرت شركة ” داسو ” للطائرات الحربية إنتاجها فى أجواء الدوحة، وعن الولايات المتحدة الأمريكية فقد دربت قوات العمليات الخاصة لديها على القفز المظلى بمنطقة سيلين، فيما اختبرت إيطاليا سفنها الحربية فى مياه الإمارة.