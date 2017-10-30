تفاصيل شكوى رابطة الليجا لإقصاء سان جيرمان المدعوم من قطر

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية، تقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منذ أغسطس الماضي، طالب فيها بإقصاء باريس سان جيرمان من المسابقات الأوروبية بسبب دعم دولة قطر النادي.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية ، فإن أثرياء فرنسا قد أغضبوا الإسباني عندما دفعوا قيمة الشرط الجزائي الضخم في عقد نيمار دا سيلفا، والمقدر بـ 222 مليون يورو الصيف الماضي.

وكتب تيباس في شكواه: ” لقد رأينا أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي قد استثمروا أكثر من أي نادٍ آخر في آخر 5 سنوات ” .

وأضاف: ” دخلهم الحقيقي لا يمكن أن يبرر هذه الاستثمارات، لذا فإن لديهم رعاة وهميين تتعلق بالدولة بمبالغ أكبر من تلك التي يمتلكها ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونيخ أو مانشستر يونايتد ” .