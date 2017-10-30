بالصور.. 40 عاملًا يتجمهرون أمام مقر محافظة المجاردة

محمد بن طحيطح(صدى):

تجمهر اليوم الإثنين، 40 عاملًا، أمام مقر مبنى محافظة المجاردة شمال منطقة عسير، مطالبين المحافظ بالتدخل لإقناع شركة نهضة العمران المنفذة لأحد مشاريع الطرق بالمحافظة، بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 11 شهرًا.

كما طالب العمال بمنع مضايقة مشرف تنفيذ المشروع للعمالة المجهولة، حيث يتم تشغيلهم بدون كفالة، وقد دفع ذلك محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض لإشعار إمارة عسير بما حدث.

ووجه المحافظ الشرطة باستدعاء المشرف؛ لأخذ تعهد عليه بعدم تشغيل أي عمالة ليست على كفالة الشركة، فيما ساهم في إقناع المتضررين بالعودة إلى العمل، متوقعًا تدخل وزارة العمل على الخط خلال الساعات القليلة المقبلة.