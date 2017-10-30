مسئول الهلال ينشر فيديو طريف خلال تواجده في اليابان

نواف السالم(صدى):

نشر فهد المديد أحد مسئولي فريق كرة القدم في نادي الهلال، مقطع فيديو، له ويرافقه مدير إدارة كرة القدم في النادي فهد المفرج، خلال سيرهما في أحد شوارع طوكيو ليقابلا شابًا يابانيًا يرتدي “ الشماغ السعودي ” الشهير وجلبابًا أبيض.

وسأل المديد الشاب الياباني، عن اسمه ومن أين أتى بالزي، ليرد الشاب بالعربية، قائلًا: “ السلام عليكم ” ، قبل أن يؤكد بالإنجليزية “ السعودية رقم واحد ” ، مشددًا أنه اشترى الزي من دبي.

جدير بالذكر ان الثنائي، فهد المفرج، فهد المديد، يزوران اليابان، لبحث آخر الاستعدادات في مدينة سايتاما اليابانية، مقر نادي أوراوا ريد دياموندز لمعاينة سكن بعثة الهلال، وملاعب التدريب في نهائي دوري أبطال آسيا.

وزار المفرج استاد “ سايتاما ” الذي سيحتضن إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت الـ25 من نوفمبر، وتفقد أرضية الملعب وغرف الملابس الخاصة بالفرق الزائرة.