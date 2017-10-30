تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته بمكة
كشفت والدة المواطن الذي قتل زوجته في مكة أمس الأحد، تفاصيل جديدة عن الحادث، قائلة: ” سمعت استغاثة الزوجة فسارعت بإبلاغ نجلها الآخر لمعرفة ما يحدث، والذي قام بدوره بالتوجه لمنزل شقيقه، حيث اضطر لكسر باب الشقة وشاهد زوجة أخيه غارقة في دمائها ” .
وأضافت إلى أن شقيق الجاني وجد أخاه بأحد الغرف وبجواره أدوات الجريمة، وبه إصابات شديدة وعدة طعنات وجرح بالرقبة بعد محاولته الانتحار، فقام بنقله للمستشفى على الفور.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أكدت أن الجاني في العقد الثالث من العمر أقدم على قتل زوجته بعد أن سدد لها عدة طعنات قبل أن يحاول الانتحار بطعن نفسه لكنه نقل للمستشفى وحالته مستقرة، مشيرة إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وله ملف يثبت ذلك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21727 ] نشر منذ 42 دقيقة
يعاني أعتلالات نفسية
والمرحومه جالسه عنده
وهذي النتيجة معروفة
لاتجلس مع معتل نفسي ولا صاحب مخدرات ولا خريج سجون ولا قاطع صلاة
وأمورك ف السليم.
رعد ***[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحم الحال كمله متزوج وهو نفسيات الله يرحم الزوجة إذا إنه نفسبات ومعكم مايثبت فا الزوجة بذمة ولى امرها حسبنا الله ونعم الوكيل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5234 ] نشر منذ 16 دقيقة
مادام أنه يعاني اعتلالات نفسية ليه تزوجونه وتورطون بنت الناس معه حسبنا الله ونعم الوكيل المفروض مايتزوج حتى يتعافى من مرضه