تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته بمكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت والدة المواطن الذي قتل زوجته في مكة أمس الأحد، تفاصيل جديدة عن الحادث، قائلة: ” سمعت استغاثة الزوجة فسارعت بإبلاغ نجلها الآخر لمعرفة ما يحدث، والذي قام بدوره بالتوجه لمنزل شقيقه، حيث اضطر لكسر باب الشقة وشاهد زوجة أخيه غارقة في دمائها ” .

وأضافت إلى أن شقيق الجاني وجد أخاه بأحد الغرف وبجواره أدوات الجريمة، وبه إصابات شديدة وعدة طعنات وجرح بالرقبة بعد محاولته الانتحار، فقام بنقله للمستشفى على الفور.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أكدت أن الجاني في العقد الثالث من العمر أقدم على قتل زوجته بعد أن سدد لها عدة طعنات قبل أن يحاول الانتحار بطعن نفسه لكنه نقل للمستشفى وحالته مستقرة، مشيرة إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وله ملف يثبت ذلك.