بالفيديو.. رد فعل الأميرة ريم بنت بندر بعد سماعها قرار السماح للعائلات بدخول الملاعب
عبرت الأميرة ريما بنت بندر، عن فرحتها الشديدة، بقرار رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بالسماح للعائلات بدخول الملاعب مطلع عام 2018.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للأميرة ريما لحظة سماعها بالقرار أثناء حصورها المؤتمر الصحفي، حيث ظهرت والسعادة تكسو وجهها.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عددا من القرارات، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، كان أبرزها السماح للعائلات بدخول الملاعب مطلع عام 2018.
رسمياً البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات وفقاً للضوابط الخاصة مطلع 2018#مؤتمر_رئيس_هيئة_الرياضة #اخر_شوط pic.twitter.com/oOQfSOWcOR
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1978 ] نشر منذ 11 دقيقة
ياشينها من رده فعل