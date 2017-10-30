الاتحاد الأوروبي يهدد ميلان بالعقوبات

ماجد محمد(صدى):

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحديد موعداً للاجتماع بإدارة اية سي ميلان الإيطالي لدراسة أوضاع النادي بما يتماشى مع قوانين اللعب النظيف مالياً خصوصاً بعد الإنفاق الضخم لهم في الصيف.

وجهز ماركو فاسوني رئيس مجلس إدارة ميلان الإيطالي، خطة شاملة للتعامل مع ديون ميلان خلال السنوات المقبلة (3-5 سنوات)، لكن الرئيس التنفيذي يطلب إعفاء ناديه من الرضوخ لقوانين اللعب النظيف مالياً في العام المقبل أيضاً من أجل إنجاح عملية سد الديون على المدى البعيد.

يذكر أن ميلان أنفق ما يزيد عن 200 مليون يورو في الصيف الماضي نظير ضم لاعبين جدد، ورغم ذلك لم تتحسن النتائج على الإطلاق.