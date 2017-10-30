رافاييل فاران.. لاعب ريال مدريد الزجاجي

نواف السالم(صدى):

يضع اللاعب رافاييل فاران، فريقه ريال مدريد الإسباني، دائما في مواقف صعبه عند الحاجة إليه، حيث إنه دائم الإصابات مما يجعله غير متواجد بشكل مستمر مع فريقه، لذلك يطلق عليه اللاعب الزجاجي.

وشارك فارن في 11 مباراة فقط من أصل 17 مباراة خاضها ريال مدريد، فيما تم استبداله أمس بعد نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة في عضلات الفخذ مما زاد من المشاكل الدفاعي للفريق وأدى ذلك لتسجيل جيرونا هدفين.

ولعب فاران لمدة 945 دقيقة في الموسم الحالي، أي أقل بـ 405 دقيقة من زميله سيرجيو راموس الذي يكبره بسبعة أعوام وتخطى حاجز الثلاثين عاما.