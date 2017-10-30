فاعلة خير تطلق سراح 4 غارمين في جازان

حسن الجعفري(صدى):

أسفرت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان، بالتعاون مع فاعلة خير من مدينة جدة، في إطلاق سراح أربعة من الغارمين بالسجن العام على خلفية مطالبات مالية، بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة.

وقالت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، تم رصد هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لقضايا النزلاء الغارمين، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل والتنسيق مع فاعلة الخير المعروفة بدعمها المستمر لأنشطة وبرامج اللجنة.